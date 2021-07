Près de Lyon : les rassemblements automobiles interdits à Miribel par la préfecture

Après l’organisation de plusieurs rassemblements automobiles à Miribel, en périphérie de Lyon, la préfecture de l’Ain a pris un arrêté, le 20 juillet, visant à les interdire sur la commune.

Les exhibitions automobiles de tuning, lors desquelles sont aussi parfois organisées des runs (courses en ligne droite entre deux véhicules), ont la cote ses dernières semaines dans plusieurs communes de l’Ain. Au cours des derniers week-ends, la préfecture a enregistré plusieurs rassemblements à Miribel, mais aussi à Saint-Maurice-de-Beynost, Beynost et Thil.

À l’origine de "nombreuses nuisances sonores pour les riverains et les établissements situés à proximité", selon les services de l’État ces show automobiles, "non déclarés", se déroulent "sans distanciation sanitaire ni port du masque" et les participants "s’adonnent à des pratiques routières dangereuses", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture.

À cet égard, la préfète de l’Ain, Catherine de La Robertie, a pris un arrêté, le 20 juillet, interdisant tout rassemblement de ce type, sur les communes citées ci-dessus, lors des week-ends du 23 au 25 juillet, du 30 juillet au 1er août, du 6 au 8 août et du 13 au 15 août. La préfecture précise que des renforts la gendarmerie seront "déployés dès les prochains jours pour veiller au respect de cette interdiction".