Près de Lyon : les plages rouvrent au parc de Miribel-Jonage dès samedi

Trois plages au parc de Miribel-Jonage vont rouvrir au public dès ce samedi 20 juin. Des plages surveillées.

"Les plages sont surveillées pour la sécurité de tous et nous demandons aux usagers et clients de respecter les zones de baignades et les horaires de surveillance", explique le parc de Miribel-Jonage.

Les horaires :

Plage de L’atol’ : du 20 juin au 6 septembre 2020 de 9h à 21h les jours de semaine et de 9h à 20h les dimanches

et jours fériés.

Plage du Fontanil : du 20 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h.

Plage du Morlet : du 20 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h.

Plage de la Baraka : du 27 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h.