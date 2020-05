Près de Lyon : le village de marques de Villefontaine réouvre lundi 11 mai

Le village de marques de Villefontaine, "The Village" va réouvrir le lundi 11 mai.

"Le directeur m’a appelé hier pour me l’annoncer. Dans la mesure où l’on veut relancer l’économie, c’est une bonne nouvelle, oui. C’est une bonne nouvelle aussi, dans la mesure où l’on respecte les règles de distanciation sociale et de sécurité évidentes pour les clients et le personnel. Il ne faut pas faire n’importe quoi. Mais la configuration de The Village, en extérieur, par petites cellules, avec ses 25 000 m² de surface commerciale, a certainement favorisé cette décision favorable", a expliqué le maire de Villefontaine, Patrick Nicole-Williams, dans Le Dauphiné Libéré.

