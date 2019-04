Près de Lyon : le plus grand parking photovoltaïque français inauguré

Panneau photovoltaïque – image d’illustration – AFP PHOTO/ FREDERICK FLORIN (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

C’est le plus grand en France. Un parc d'ombrières photovoltaïques a été inauguré ce mardi, entre Corbas et Saint-Priest, à côté de Lyon. 61 ombrières protègent un parking de 82000 m2 qui stocke des véhicules neufs et d’occasion.

Le producteur d'énergie verte Neoen a inauguré mardi un parc d'ombrières photovoltaïques, entre Corbas et Saint-Priest, à côté de Lyon. C’est le plus grand de France. 61 ombrières protègent un parking de 82000 m2 qui stocke des véhicules neufs et d’occasion du groupe Groupe Charles André (GCA).

Neoen, GCA et Bouygues, constructeur et mainteneur des ombrières, espèrent produire l’équivalent de la consommation électrique de 8 800 habitants, ce qui permettra d’économiser 5 700 tonnes de CO2 par an. Ce parking peut protéger jusqu’à 4600 véhicules.