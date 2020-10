Près de Lyon : le maire de Thizy-les-Bourgs menacé de mort

Martin Sotton, le maire de Thizy-les-Bourgs, a reçu une menace de mort par le biais d'un courrier déposé dans la boîte aux lettres de la mairie.

« Sotton t mort » et le croquis d'une bombe prête à exploser. Une inscription sordide et un dessin explicite, voilà la mauvaise surprise qui attendait Martin Sotton, ce mardi matin, à son arrivée à la mairie de Thizy-les-Bourgs, dévoile Radio Scoop. Le maire de cette commune située au nord-ouest de Lyon a reçu cette menace de mort sous la forme d'un courrier déposé dans la boîte aux lettres de la municipalité.

Une missive que l'intéressé a publié sur sa page Facebook, l'accompagnant du commentaire suivant : « Merci au lâche qui a déposé cette menace de mort dans la boîte aux lettres de la mairie sans la signer. Mon bureau a toujours été et restera toujours ouvert à tous. Je l’invite à venir me rencontrer ! Et ce genre de menaces ne m’empêchera pas de continuer d’avancer ! Au contraire ! Cela renforce même ma volonté de travailler pour mon territoire ! Toujours plus ! »