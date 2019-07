Près de Lyon : le gérant d'une entreprise braqué à coups de crosse

Le gérant d'une entreprise de Vénissieux a été braqué mardi soir alors qu'il quittait ses bureaux.

Mardi soir vers 19h45, le gérant , âgé de 56 ans, d’une entreprise située rue Fernand Pelloutier à Vénissieux s’apprêtait à quitter son entreprise quand un individu encagoulé et muni d’une arme de poing lui demandait de le conduire au coffre-fort. Dans le sas permettant d’accéder aux bureaux, une bagarre éclatait et le malfaiteur portait deux coups de crosse au visage et sur la tête du gérant. Au cours de la bagarre, le gérant appuyait involontairement sur le bouton de l’interphone générant une sonnerie que l’agresseur a visiblement interprété comme une alarme. Il a alors pris la fuite. Une enquête a été ouverte au sein de la brigade criminelle de la Sûreté départementale pour retrouver l'individu. L'ITT du gérant est à déterminer.