Près de Lyon : la décoration de Noël prend feu, un blessé

Un père Noël lumineux a pris feu et provoqué un incendie dans une maison familiale à Genas vendredi soir.

Selon Le Progrès, un incendie s'est déclaré dans le garage d'une maison rue Roybet à Genas. Le Père Noël lumineux que voulait installer la famille est la cause de cet incendie qui s'est rapidement propagé à la maison. Des passants, voyant des flammes sortir du toit, ont alerté les secours. Pour maîtriser les flammes, une vingtaine de pompiers sont intervenus. Une personne a tenté d'éteindre les flammes et s'est blessée. Elle a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital.