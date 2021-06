Près de Lyon : 1000 offres d'emploi à pourvoir à l'OL Vallée et au Groupama Stadium

Le Groupama Stadium et l'OL Vallée préparent leur rentrée et lancent le recrutement de leurs partenaires et prestataires. Un forum emploi se tiendra au stade de l'Olympique lyonnais.

Pour la rentrée et la reprise de la saison, l'OL Vallée et le Groupama Stadium recherchent 1000 nouveaux collaborateurs. Les postes à pourvoir se trouvent dans les domaines de l’accueil, l’animation, la restauration, la logistique et la vente. Les postes proposés à L'OL Vallée sont des CDI et CDD chez les différents partenaires comme City Surf Park, Ninkasi et BChef.

Au Groupama Stadium, les jobs proposés sont des contrats événementiels pour les jours de match. Pour postuler, le recrutement se fait via un formulaire en ligne. La Cité des Entreprises pour l’Emploi (CEPE) organise un forum emploi dédié aux métiers événementiels du stade de l'Olympique lyonnais le jeudi 17 juin à partir de 14h.