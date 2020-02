Près de Lyon : l'incendiaire retrouvé grâce à une vidéo sur les réseaux

En février, un incendie a détruit une armoire électrique à Rillieux près de Lyon. L'incendiaire a été identifié grâce à la vidéo réalisée par une autre personne et postée sur les réseaux sociaux.

Le 4 février, un incendie ravage une armoire électrique dans un bâtiments du lycée Albert Camus à Rillieux. Le préjudice est alors évalué à plus de 31 000 euros. Les enquêteurs de la Sûreté Départementale vont rapidement découvrir une vidéo des faits qui circule sur les réseaux sociaux.

Grâce à cette pièce, l’incendiaire a été identifié ainsi que la personne qui l'a filmé. Ils ont été tous les deux interpellés le 5 février et sont âgés de 18 et 17 ans (connus pour 0 et 1 antécédents judiciaires). Ces jeunes qui demeurent Montluel et Rillieux ont reconnu les faits. Ils seront tous deux présentés ce jeudi au Parquet en vue d’une mise en examen.