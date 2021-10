Près de Lyon : l'homme disparu à Saint-Genis-Laval retrouvé sain et sauf

Photo d’illustration gendarmerie. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

La gendarmerie du Rhône a mis fin à l'appel à témoin pour retrouver le jeune de 28 ans, porté disparu depuis le 13 octobre.

Il avait quitté son domicile en voiture le 13 octobre et ses proches n'avaient plus de nouvelles. Clément, un jeune homme de 28 ans, originaire de Saint-Genis-Laval a été retrouvé sain et sauf.

Un avis de recherche avait été lancé par la gendarmerie du Rhône pour tenter de retrouver sa trace. Il a pris fin dimanche 24 octobre. La gendarmerie appelle les personnes qui ont diffusé cet appel à le supprimer maintenant que Clément a été retrouvé.