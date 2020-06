Près de Lyon : l'accès en voiture au parc de Miribel-Jonage de nouveau autorisé dès mardi 2 midi

L'accès au parc de Miribel-Jonage en voiture sera de nouveau possible dès mardi midi (le 2 juin). En revanche, l'accès aux plages surveillées ne sera pas encore possible.

L'accès au parc de Miribel-Jonage en voiture sera de nouveau possible dès mardi midi (le 2 juin), indique ce lundi le site dans un communiqué.

"Ainsi, est-il toujours interdit de se réunir à plus de 10 personnes, les distances physiques doivent être respectées et les gestes barrières sont toujours la meilleure manière de se protéger et de protéger les autres. Sur le Grand Parc, ces règles seront toujours en vigueur", rappelle le site.

L'accès aux plages surveillées pas encore autorisé

L'accès au parc aux véhicules motorisés est donc de nouveau possible à partir de mardi 2 juin 12h. Les parkings seront disponibles. "Après les records de fréquentation en modes doux constatés depuis le 13 mai, nous encourageons nos usagers et clients à conserver les bonnes habitudes prises ces dernières semaines", poursuit le site de Miribel-Jonage.

En revanche, dans un premier temps, l'accès aux plages surveillées n'est pas encore autorisé. "L’accès aux plages surveillées sont en préparation et nous communiquerons dès qu’ils seront autorisés", conclut-il.