Près de Lyon : ils achètent des cigarettes via Snapchat, ils sont braqués

À Meyzieu, près de Lyon, un couple voulait acheter pour 1 000 euros de cigarettes de contrebande via Snapchat. Le rendez-vous s'est terminé par un braquage au pistolet.

L'affaire est rapportée par nos confrères du Progrès. Un couple de la région de Lyon cherche à acheter des cigarettes de contrebande via Snapchat. Ils conservent avec un potentiel vendeur via l'application et se mettent d'accord sur un montant de 1 000 euros pour l'achat d'un stock important. Une fois les échanges terminés, ils se donnent tous rendez-vous à 21 heures, vendredi 14 février, près d'un fast-food à Meyzieu. Le couple a réuni la somme en liquide et se dirige vers le restaurant.

Ils reçoivent alors un coup de téléphone du vendeur pour changer de lieu et sont dirigés vers un parking moins passant. Une fois arrivé, le couple se retrouve face à trois individus, un armé d'un pistolet, un autre d'une matraque télescopique. Le couple leur remet les 1 000 euros sous la menace tandis que les malfrats prennent la fuite. Une enquête pour vol avec arme vient d'être ouverte par la Sûreté départementale, selon nos confrères.