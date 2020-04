Près de Lyon : il volait trottinettes et vélos dans les garages, il est arrêté

A Vénissieux, près de Lyon, un mineur a reconnu avoir participé à 116 vols dans des garages de l'agglomération.

Selon le Progrès, un mineur impliqué dans 116 vols dans des garages de l'agglomération de Lyon vient d'être arrêté. Dans la nuit de mardi à mercredi, les policiers sont appelés, des individus seraient en train d'essayer de forcer un garage à Vénissieux. Une fois sur place, ils tombent sur un mineur pris en flagrant délit et découvrent qu'une trentaine de garages de la même rue viennent d'être pris pour cible.

Le jeune est amené au commissariat, dans ses poches, une carte bancaire et un téléphone, tous les deux volés. Dans un premier temps, il nie les faits, mais le téléphone permet de recouper la position de l'individu et la lier à 116 vols dans des garages où des vélos, trottinettes et outils ont disparu. L'individu a fini par reconnaître les faits. Il devrait être prochainement jugé.