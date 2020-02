Près de Lyon : il tente de violer une femme, les voisins interviennent

A Vénissieux, près de Lyon, une jeune femme a été suivie en sortant du métro par un homme qui a tenté de la violer. Les voisins ont fait fuir l'agresseur.

Le 1er février, vers 5 heures, une jeune femme de 27 ans rentre chez elle après une soirée entre amies. Lorsqu'elle sort du métro, un homme commence à la suivre et s'approche progressivement d'elle. Boulevard Coblod, elle n'arrive plus à le distancer, l'homme l'attrape et la fait chuter au sol. Il tente de la violer en lui déchirant ses vêtements. En criant, la jeune femme parvient à attirer l'attention des voisins, ce qui provoque une intervention de ces derniers. L'homme a alors pris la fuite.

Les policiers ont exploité la vidéo-surveillance pour retracer le parcours de l'individu et faire un rapprochement avec un SDF défavorablement connu. En parrallèle, les recherches ADN sur les vêtements de la victime ont permis d'isoler un trace. Il s'avérait que c'était l'ADN du suspect identifié. Un mandat de recherche a été émis par le parquet de Lyon et des surveillances mises en place dans le quartier.

L'homme a été interpellé par un équipage du commissariat de Lyon 7e ce 11 février en fin de journée. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu les faits de tentative de viol. Il a été présenté au parquet ce 13 février et a été mis en examen après ouverture d’une information judiciaire. Il a été placé en détention provisoire.