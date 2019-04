Près de Lyon : il met le feu à sa cellule et agresse les surveillants

Un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier entre Lyon et Grenoble a agressé deux surveillants qui venaient l'extraire alors qu'il avait mis le feu à sa cellule.

Mardi 9 avril, après 17 heures, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier met le feu à sa cellule pour la deuxième fois de la journée. Selon Le Dauphiné, deux surveillants viennent alors l'extraire. L'individu s'en est pris aux deux hommes, a arraché le bouclier du premier et a enlevé le casque du second. Il a ensuite donné des coups de tête et des coups de pied en lançant des menaces de mort. Les surveillants ont reçu 5 et 7 jours d'ITT après cet incident.