Près de Lyon : il menace de faire exploser son immeuble

Un suspect de 49 ans a été arrêté ce dimanche à Villeurbanne alors qu'il menaçait de faire exploser son immeuble.

Ce dimanche en fin d'après midi, un homme de 49 ans vivant à Villeurbanne a menacé de faire sauter son immeuble, rapporte le journal Le Progrès. La police et les sapeurs pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le forcené et évacuer les habitations. Le suspect a été arrêté en début de soirée et placé en garde à vue , poursuit le quotidien. L'homme n'était pas connu des services de police et va subir des examens psychologiques.