Près de Lyon : il gifle et menace avec une arme un passant pour une cigarette

Un Villeurbannais âgé de 27 ans a été arrêté lundi avec une arme de poing alors qu'il venait de menacer un passant en lui demandant une cigarette.

Lundi, rue Decomberousse, un Villeurbannais de 27 ans a demandé une cigarette à un passant en le giflant et en sortant une arme de poing. S'il ne l'a pas menacé avec cette arme, le suspect giflait également la personne qui accompagnait le passant avant de repartir à pied. Contactée, la BAC est arrivée sur les lieux et a réussi à localiser le suspect avant de l'interpeller à proximité de son domicile environ deux heures après les faits.

Il était toujours porteur d’un pistolet automatique chargé à blanc dans sa sacoche. Placé en garde à vue, le mis en cause (12 faits sur son casier) a déclaré ne pas se souvenir des faits en raison de son alcoolisation. La perquisition à son domicile amenait la découverte de la mallette de l’arme, des munitions et des accessoires. Il va être présenté au parquet et jugé en comparution immédiate ce mercredi pour “violences avec arme sans ITT”.