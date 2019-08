Près de Lyon : il fuit une interpellation, mais laisse sa carte d'identité

Pris en flagrant délit de vente du stupéfiant à un client, un jeune homme de 21 ans s’est rebellé lors de son interpellation et a réussi à prendre la fuite en laissant ses affaires sur place, dont sa carte d'identité.

Le 3 août dernier en début de journée, des policiers ont pris en flagrant délit une transaction de stupéfiants entre deux individus à Villeurbanne. Ils ont essayé de les interpeller, mais les deux hommes se sont rebellés. L'un d'eux a réussi à prendre la fuite en laissant toutes ses affaires sur place, dont sa pièce d'identité. Le second, un Villeurbannais de 47 ans a été arrêté et placé en garde à vue. Sur les lieux, les policiers ont découvert un sac avec 500 grammes de résine de cannabis et 145 euros. Le fuyard, un homme de 21 ans, était interpellé le lendemain à son domicile à Villeurbanne le lendemain.

En garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits. Le premier sera convoqué ultérieurement en Maison de justice et du droit tandis que le second va être déféré au parquet ce lundi.