Près de Lyon : il frappe sa compagne enceinte

Un homme a été interpellé ce dimanche matin à Saint-Fons pour avoir agressé sa compagne enceinte de cinq mois et dégradé les véhicules de ses voisins.

Les riverains de la rue Robert Reynier, à Saint-Fons, ont été réveillés à l'aube ce dimanche matin. Un de leur voisin, ivre, n'arrivait pas à rentrer dans son garage et avait donc décidé de passer le temps en dégradant les rétroviseurs des véhicules alentour. Prévenues par un voisin, les forces de l'ordre l'ont interpellé chez lui, alors qu'il venait d'agresser sa compagne. Les blessures de cette dernière, enceinte de cinq mois, ont requis cinq jours d'ITT. Le conjoint violent, un homme de 27 ans originaire de Saint-Fons et avec 15 antécédents judiciaires à son actif, a reconnu les faits et tenté de minimiser les violences. Il est présenté au parquet ce lundi.