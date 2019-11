Près de Lyon : il a fugué pendant près de 10 jours, le panda roux retrouvé

Il avait profité des chutes de neige dans la région, jeudi dernier, pour prendre la poudre d’escampette. Le panda roux a été retrouvé ce samedi matin à Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire.

Il s’est offert une petite escapade de presque 10 jours. Un panda roux s’était échappé du zoo de Saint-Martin-la-Plaine, jeudi dernier, pendant les chutes de neige. Il a été retrouvé ce samedi matin, plus d’une semaine après, d’après le zoo.

L’animal a été aperçu par un habitant de la commune, dans son jardin, ce samedi matin. Une équipe du zoo est alors partie le récupérer.

"Le petit panda semble en bonne forme et ne pas avoir souffert de son séjour à l'extérieur du parc même si il a un petit peu maigri. Le vétérinaire et les soigneurs du parc vont le surveiller les jours prochains plus attentivement pour s'assurer que tout va bien pour lui", précise le zoo.