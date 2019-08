Près de Lyon : elle survit d'une chute du 9e étage

Mercredi matin, une femme de 36 ans a survécu à une chute du 9e étage à Grenoble.

Une femme de 36 ans a fait une chute du 9e étage de l'immeuble où elle réside mercredi soir à Grenoble. Miraculeusement, la jeune femme est toujours en vie, l'impact ayant été amorti par des arbres. Polytraumatisée, elle a été retrouvée consciente, rapporte l'AFP.

La chute est survenue dans la matinée et la victime a été retrouvée par une voisine. Elle soufre de nombreuses fractures aux bras et aux jambes et a été hospitalisée. Le pronostic vital de la trentenaire, qui souffre de troubles psychiatriques, n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi elle est tombée de son appartement.