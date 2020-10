Près de Lyon : deux ados au volant d'une Porsche finissent dans un lampadaire à Vénissieux

Ce lundi 5 octobre, deux adolescents circulaient au volant d'une Porsche à Vénissieux, près de Lyon. La voiture a fini dans un lampadaire en début de soirée.

Certains adolescents crânent fièrement sur leur scooter. D'autres roulent carrément en Porsche. Ce lundi 5 octobre, vers 21h, deux adolescents faisaient un tour à Vénissieux, à l'est de Lyon, à bord d'une Porsche volée relatent nos collègues du Progrès. A 15 et 17 ans, les jeunes semblent avoir surestimé leurs capacités de pilotage : la voiture de luxe a fini dans un lampadaire de l'avenue Francis de Pressensé, entre le 8e arrondissement de Lyon et Vénissieux. Les adolescents ont essayé de prendre la poudre d'escampette, à pied, mais ont rapidement été interpellés par les forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour déterminer si les apprentis chauffards sont à l'origine du vol de la Porsche.