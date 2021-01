Près de Lyon : des milliers mortiers et feux d'artifice saisis au soir du Réveillon

La police a mis la main sur cet arsenal à Vénissieux, dans la journée du 31 décembre, après une enquête minutieuse effectuée sur les réseaux sociaux.

Des milliers de mortiers et de feux d'artifice ont été retrouvés à Vénissieux dans la journée du 31 décembre, quelques heures avant le Réveillon et la célébration du Nouvel An, révèle Le Progrès.

Une découverte effectuée par la police grâce à une surveillance amorcée sur les réseaux sociaux et qui s'est conclue par une descente avant le passage à la nouvelle année.

Le matériel a été retrouvé dans un appartement ainsi que dans un box, tandis qu'une personne a été placée en garde à vue. L'enquête devra déterminer ce que cet arsenal faisait ici, à quoi devait-il servir et la façon dont il a été acquis.