Près de Lyon : des maîtres-nageurs menacés de mort au parc de Miribel

Trois maîtres-nageurs ont été menacés de mort au parc de Miribel Jonage, près de Lyon.

Ce 18 août, vers 12 heures, les policiers présents au parc de Miribel Jonage pour la période estivale interpellent deux rilliards âgés de 25 ans. Ils étaient déjà connus pour 12 et 22 antécédents judiciaires. Plus tôt, ils ont injurié et menacé de mort trois maîtres-nageurs. Les deux hommes alcoolisés ont été placés en garde à vue. Ils ont refusé de s'exprimer lors de leur audition et seront présentés au parquet ce 19 août en vue d'une comparution immédiate.