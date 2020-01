Près de Lyon : des croix gammées découvertes, un suspect arrêté

Un membre d'un groupe de supporters d'extrême droite de l'Olympique lyonnais a été arrêté et a reconnu les faits.

Lundi durant la nuit, des tags antisémites (croix gammées) ont été réalisés sur du mobilier urbain, des abribus et sur la devanture d’un café implanté chemin de la Berthaudière à Décines. Les relevés ADN effectués lors des constatations permettaient l’identification d’un Décinois de 26 ans (4 antécédents), membre des supporters radicaux du virage sud de l’Olympique Lyonnais (La Mezza). Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits, déclarant avoir agi sous l’emprise de l’alcool. Il sera présenté devant la justice en novembre prochain.