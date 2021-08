Près de Lyon : dernier jour du festival Woodstower au parc de Miribel Jonage

Cinquième et dernière journée de festival pour le Woodstower. Les spectateurs pourront profiter une dernière fois des trois espaces : la plage, l'éco-village et la zone de concerts.

Le festival Woodstower avait été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Cette année, les organisateurs entendent bien se rattraper avec une programmation qui fait la part belle aux artistes des scènes du rap et de l’électro. L'événement a débuté le 24 août et s'étirera jusqu'à dimanche 29 août.

Humour et concerts

La partie payante du festival mêle musique et stand-up d'humoristes pour le dernier jour du festival. Bon à savoir, pour le dernier jour, le festival propose une offre : un billet acheté, un offert. Morgane Cadignan, Waly Dia, Aymeric Lompret et Donel Jack'sman se succèdent sur scène à partir de 15h30 pour faire rire le public. Ensuite, le Pockemon Crew et le rappeur Sofiane prendra place pour le faire danser.

Des places sont encore disponibles. Un pass sanitaire sera demandé à l'entrée du festival et le port du masque est obligatoire.

Un accès gratuit à la plage et à l'éco-village

À la plage, une scène en accès libre et gratuit accueille deux spectacles burlesques, de théâtre et de jonglerie.

Dans l'éco-village plusieurs ateliers et conférence sur l'écologie sont proposés par le Woodstower jusqu'en fin d'après-midi. L'accès à la plage et à l'éco-village n'est pas soumis à la présentation du pass sanitaire. Le port du masque est obligatoire dans toute l'enceinte du festival.