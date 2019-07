Près de Lyon : certains biens de Paul Bocuse mis aux enchères

Une vente aux enchères est organisée le 5 octobre prochain aux Puces du canal, à Villeurbanne. Des biens ayant appartenu à Paul Bocuse seront mis aux enchères. Les bénéfices seront reversés à la fondation Paul Bocuse.

Monument de la cuisine lyonnaise, et mondiale, Paul Bocuse nous a quittés il y a maintenant un an et demi, en janvier 2018. Le 5 octobre prochain, une vente aux enchères est organisée aux Puces du canal, à Villeurbanne. Des biens ayant appartenu à Paul Bocuse seront mis aux enchères.

Aucun prix de réserve n'a été fixé. Seront notamment mis aux enchères, la Mercedes-Benz 500 SEL de Paul Bocuse, la Mercedes-Benz classe G de Paul Bocuse, du mobilier historique de l’Auberge située à Collonges-au-Mont-d'or, plusieurs lots de vaisselle et plusieurs grands crus de la collection personnelle de Paul Bocuse dont des bouteilles de l’année de naissance du chef (1926). Tous les bénéfices seront reversés à la fondation Paul Bocuse.