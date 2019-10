Près de Lyon : ce qu'on sait déjà sur l'incendie de Villeurbanne

Un incendie s'est déclaré dans une pépinière d'entreprises à Villeurbanne ce mardi matin. Que sait-on déjà ?

Mise à jour à 9h33 : aucune mesure de confinement n'est nécessaire selon la préfecture. 100 pompiers sont désormais sur place

Ce mardi matin, vers 7 heures, un incendie s'est déclaré dans la pépinière d'entreprise Bel Air Camp à Villeurbanne, avenue de Bel Air. Il s'agit d'un ancien site Alstom reconverti.

Sur les 10 000 m² de surface, 5 000 sont en proie aux flammes. Cette pépinière accueille, entre autres, une entreprise spécialisée dans les batteries pour vélo. Pour l'instant, on ignore si cette partie du bâtiment a été touchée. Il ne s'agit pas d'une zone SEVESO.

Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret et la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, Emmanuelle Dubée, se sont rendus sur place où une cinquantaine de pompiers tente de circonscrire l'incendie. Aucune victime n'a été signalée. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les bus C17 déviés sur le secteur.