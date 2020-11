Près de Lyon : appel à témoins pour retrouver Mathéo, 15 ans, porté disparu

La gendarmerie de Saint-Martin-en-Haut a lancé un appel à témoins afin de retrouver la trace du jeune homme.

Mathéo, 15 ans, est porté disparu depuis dimanche et un appel à témoins a été lancé par la brigade de la gendarmerie de Saint-Martin-en-Haut pour le retrouver.

Le jeune homme né en 2005, vêtu d’une veste et d’un blouson, n'a plus donné de nouvelles depuis sa disparition et les recherches, lancées par les gendarmes et effectuées à l'aide d'une brigade canine, ont été stoppées dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h du matin, souligne Le Progrès.

D'après la gendarmerie, celui-ci aurait fuit le foyer où il est actuellement hébergé, puis pris un bus en direction de George de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon. C'est à l'endroit-même où est situé l'arrêt de bus que les chiens ont perdu sa trace.

Si vous disposez d'une quelconque information, contactez la gendarmerie de Saint-Symphorien-sur-Coise : 04 - 78 - 48 - 40 - 20.