Près de Lyon : appel à témoins après la disparition d'un septuagénaire

Un homme de 79 ans a disparu de chez lui ce samedi 1er juin dans l'après-midi et est introuvable pour le moment. Un appel à témoins a été lancé.

Un homme de 79 ans a disparu samedi 1er juin vers 15h. Robert Pouchot-Rouge, a quitté son domicile de Vizille (Isère) et n'a plus donné de nouvelles depuis. Des recherches ont eu lieu ce dimanche grâce à un hélicoptère et des brigades canines selon France Bleu Isère. Pour le moment, ces recherches se sont avérées infructueuses. Le septuagénaire mesure entre 1m75 et 1m79 et était vêtu d'un short belge et d'une chemisette bleu clair. Un appel à témoins a été lancé pour le retrouver. Toute personne ayant des informations peut contacter la brigade de Vizille au 04 76 78 98 50.