Près de Lyon : âgés de 13 ans, ils agressent une adolescente avec un couteau

Les deux jeunes garçons ont été arrêtés dans la foulée de l'agression commise à Villeurbanne mercredi.

Deux Villeurbannais âgés de 13 ans (7 faits au casier pour l'un et un pour l'autre) ont été arrêtés mardi et mercredi. Les deux suspects avaient agressé pour de l’argent une jeune fille de 16 ans dans un hall d’immeuble en la menaçant avec un couteau. La victime réussissait malgré tout à mettre en fuite les deux agresseurs qui parvenaient à lui dérober une paire d’écouteurs finalement abandonnés non loin de la victime.

À l’occasion de sa plainte, la jeune fille reconnaissait le suspect porteur du couteau. Il était interpellé dans la foulée par les enquêteurs et a reconnu les faits et révélé le nom de son complice. Ce dernier a lui aussi reconnu les faits. Le suspect porteur du couteau était présenté le 23 juillet 2020 au parquet puis libéré avec ouverture d’information judiciaire. Son complice était laissé libre avec une convocation le 10 novembre 2020.