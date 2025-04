En marge du projet de renouvellement urbain, le quartier des Vernes et ses espaces publics situés à Givors vont être réaménagés. Les travaux débuteront en avril 2025 et devraient se poursuivre jusqu'à fin 2026.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon, le quartier des Vernes situé à Givors va changer de visage. Le coeur du quartier et ses espaces publics vont être réaménagés sur une surface totale de 10 600m2. Les travaux débuteront dès ce mois d'avril et comprendront : la place Charles de Gaulle, le secteur Duclos et le parking au nord de la place. A travers ce projet la Métropole affirme vouloir transformer cette place en un lieu de vie "attractif et agréable pour les habitants."

Pour cela, 78 arbres et 1200 arbustes seront plantés, tandis que 2 400m2 seront végétalisés. Sur la place Charles de Gaulle, le marché forain hebdomadaire sera réorganisé en lien avec le centre-commercial rénové. Du côté du secteur Duclos, la rue sera élargie afin de créer un futur passage de bus et de créer des cheminements piétons. Une "place-jardin" verra également le jour au cours du projet. Le parking Nord sera quant à lui légèrement modifié. Si le stationnement sera conservé, le sens de circulation sera revu.

La fin des travaux est prévue pour 2026. Le coût total du budget de la Métropole pour ces travaux s'élève à 2,4 millions d'euros, dont 270 000 euros de financements par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

