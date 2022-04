Les dommages causés à une conduite de gaz sur un chantier à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, mardi 26 avril, ont privé 200 personnes de gaz.

En fin de matinée, mardi 26 janvier, les pompiers et les gendarmes des brigades de Limonest et Neuville-sur-Saône sont intervenus sur la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour stopper une fuite de gaz et évacuer les habitants présents dans le périmètre. Une fuite consécutive à des travaux de terrassement lors desquels un ouvrier a arraché une conduite de gaz avec sa mini pelle.

Les près de cinquante habitants évacués ont finalement pu regagner leur domicile environ 1h30 après l’incident, le temps que les équipes de GRDF sécuriser la fuite de gaz. Conséquence de l’incident, 200 personnes domiciliées dans le secteur sont pour le moment privées de gaz.