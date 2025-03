Près de 600 impacts de foudre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 24h

Près de 600 impacts de foudre ont été enregistrés ces dernières 24h dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont encore en vigilance orages ce mardi 25 mars et que la dépression a traversé une grosse partie de la région ces dernières 24h, pas loin de 600 impacts de foudre ont été enregistrés par Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Dans le détail, 98 décharges de foudre on été enregistrés dans l'ancienne région Auvergne et 408 en Rhône-Alpes. Des orages qui ont frappé le Rhône, la Loire ou encore l'Ain principalement entre 16h et 20h lundi.