Pourquoi les sirènes ont-elles retenti à Oullins et Villefranche ?

Ce jeudi matin, les sirènes ont retenti à plusieurs reprises à Oullins et Villefranche-sur-Saône et ont été entendues sur les communes limitrophes.

En temps normale, les sirènes se font entendre uniquement le premier mercredi du mois. Mais ce jeudi 13 septembre, à Oullins et Villefranche-sur-Saône, elles ont pu être entendues à plusieurs reprises, y compris sur d'autres communes. Pas de panique, il s'agit de simples tests pour le nouveau système d’alerte et d’information des populations (SAIP) en cours de déploiement . Il doit alerter les populations en de risques ou menace et sera complété par d'autres dispositifs comme l'envoi de SMS. A terme, 95 sirènes seront raccordées à SAIP dans le Rhône et d'autres tests pourront être effectués ces prochains mois. Jusqu'à présent, les alertes SAIP étaient données par une application du même nom. Cette dernière a été abandonnée le 1er juin.