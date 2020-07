Portrait de créatrice à Lyon : Laureen Schein, la Belle Boucle

Du haut de ses 25 ans, Laureen Schein partage ses conseils pour cheveux bouclés via les réseaux sociaux auprès de plus de 88 000 personnes, et son e-shop aide les femmes à accepter, embellir et entretenir leur vraie nature capillaire. À venir, un salon de coiffure pas comme les autres…

Comme beaucoup de jeunes filles bouclées, Laureen passe son adolescence à lutter contre sa vraie nature de cheveux. Lissages, brushing, décoloration… Tout y passe jusqu’à ses dix-huit ans, lorsqu’elle s’aperçoit que ses cheveux sont profondément abîmés. Elle entame alors sa “transition capillaire”. “Il s’agit d’arrêter de traiter ses cheveux chimiquement pour revenir à sa vraie nature capillaire, aussi bien concernant la couleur que la texture”, explique la jeune Lyonnaise. Mais comment réparer, soigner et entretenir une chevelure bouclée ? Elle trouve des éléments de réponse en surfant sur des blogs anglo-saxons, apprécie de prendre soin de ses cheveux et assume enfin ses boucles blondes.

La Lyonnaise décide de partager son nouveau savoir-faire en créant une page Instagram et le blog “La Belle Boucle”. Et déclenche un véritable engouement. Dix mois plus tard, ce sont plus de 10 000 femmes, bouclées, ondulées, frisées, qui se sont abonnées, suivent de près les conseils de Laureen et échangent leurs expériences. “Cela a dépassé toutes mes espérances. Mais il faut dire que La Belle Boucle, ce n’est pas qu’une histoire de chevelure. Il s’agit pour les femmes d’avoir enfin une relation positive avec leurs cheveux, de ne plus les considérer comme une contrainte. Apprécier et mettre en valeur ce que la nature nous a offert, cela permet de se sentir bien dans son corps et d’avoir davantage confiance en soi.”

Outre les conseils sous forme d’articles et de vidéos, le site La Belle Boucle propose aujourd’hui un e-book gratuit, véritable guide des cheveux bouclés au naturel, un service de diagnostic personnalisé et une boutique en ligne. “Je sélectionne les meilleurs soins capillaires naturels et bios, fabriqués en France ou en Europe, pour prendre soin de ses cheveux tout en respectant la planète.” Mais Laureen n’en reste pas là. “J’ai décidé d’ouvrir mon propre salon de coiffure qui proposera tout un protocole spécialisé dans les cheveux bouclés, dans le respect de leur texture naturelle.”

Un concept de salon-boutique qui verra le jour en Presqu’île d’ici la fin de l’année, et dans lequel on découvrira les produits de la marque La Belle Boucle, actuellement en cours d’élaboration avec un laboratoire lyonnais. Le salon évoluera au fil du temps pour proposer des services de diagnostics cheveux, coaching capillaire, et pourquoi pas un corner réservé aux hommes. À suivre…

Carte d’identité de la marque

Nom : La Belle Boucle

Créatrice : Laureen Schein

Année de création : 2018labelleboucle.fr / @labelleboucle