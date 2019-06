Porter un casque audio à vélo, ça peut coûter cher à Lyon

Depuis plusieurs semaines, les policiers verbalisent plus régulièrement les infractions des cyclistes à Lyon. Dans le viseur, ceux qui ne respectent pas les feux rouges, mais aussi ceux qui tiennent leur téléphone à la main ou un casque audio sur les oreilles.

Vaste opération de police jeudi matin rue Garibaldi à Lyon. Les conducteurs qui ne respectaient pas les 50 km/h sur le secteur étaient dans le viseur des forces de l'ordre (lire ici). Les dernières opérations étaient essentiellement tournées vers les cyclistes, mais ce jeudi, aucun n'a été verbalisé, pour la simple et bonne raison qu'ils se font très rares sur ce secteur en dehors des heures de pointe.

Pas de pitié pour les écouteurs sur ou dans les oreilles

Pour autant, la phase de pédagogie les concernant et bien terminée et les policiers n'hésitent plus à distribuer des amendes lorsqu'ils constatent une infraction. Mi-juin, lors d'une opération de police, 42 cyclistes ont ainsi été verbalisés pour non-respect du feu rouge, deux pour usage du téléphone portable tenu en main, un pour non-respect du feu orange et 16 pour avoir circulé avec des écouteurs sur les oreilles.

Ce dernier point a pu surprendre plus d'un cycliste et il n'est pas rare d'en croiser avec des écouteurs sur les oreilles. Pourtant, qu'il s'agisse d'un casque audio à réduction de bruit qui créait une bulle, de simples d'oreillettes qui laissent passer tous les sons extérieurs, ou d'un kit mains libres dans une seule oreille, la loi est la même pour les cyclistes, motards et automobilistes. L'article R412-6-1 du Code de la route stipule que "l'usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est

interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité". Cette infraction est passible d'une amende de 135 euros (et une perte de trois points sur le permis pour les conducteurs et motards).