Pollution : vers une dégradation de la qualité de l'air ce week-end à Lyon ?

Le temps a été incertain et perturbé toute la semaine à Lyon. Le week-end devrait être plus ensoleillé. Un contexte favorable à la hausse des niveaux d'ozone et à une dégradation progressive de la qualité de l'air. Explications.

Ce vendredi, la qualité de l'air est moyenne à Lyon. "Vendredi, le retour d’un temps plus sec et plus calme devrait faire modérément augmenter les concentrations en ozone sur l’ensemble de la région. Les indices de la qualité de l’air devraient toutefois rester moyens sur la quasi-totalité du territoire", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Cependant, cela devrait se dégrader ce week-end. "Samedi 26 et dimanche 27 juin, avec un passage en vent de sud et des températures qui repartent en légère hausses, les niveaux d’ozone devraient continuer de progresser. La tendance est donc à une dégradation progressive de la qualité de l’air. Les indices de la qualité de l’air devraient être majoritairement dégradés ce samedi et pourrait passer localement mauvais ce dimanche", indique le laboratoire.