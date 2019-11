Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon pour ces prochains jours ?

La qualité de l'air a été bonne à Lyon tout le week-end. Cela devrait continuer lundi et mardi.

Les perturbations pluvieuses ont permis une bonne qualité de l'air samedi et dimanche à Lyon. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un indice de 34 ce dimanche à Lyon sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise) qualité de l'air. Une qualité de l'air jugée "bonne".

Et cela devrait continuer. "Lundi 25 et mardi 26 novembre, les perturbations pluvieuses se feront moins présentes. La qualité de l’air devrait cependant peu évoluer et rester bonne sur une grande partie du territoire", explique le laboratoire. L'indice prévu est de 41 lundi.