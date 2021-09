Pollution : quelle est la qualité de l'air actuellement à Lyon ?

La qualité de l'air est moyenne ce jeudi à Lyon. Les conditions météos sont propices à la production d'ozone et donc à une dégradation ces prochaines heures.

"Mercredi 22 septembre, avec le retour du soleil, les concentrations en ozone devraient légèrement augmenter ; augmentation toutefois limitée grâce à un flux de nord favorable à la dispersion des polluants toujours bien présent. Les indices resteront moyens sur la région", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

"Jeudi 23 et vendredi 24 septembre, des conditions météorologiques se stabilisent et resteront propices à la production d’ozone photochimique. Les concentrations en ozone devraient ainsi continuer de progresser et des indices de la qualité de l’air moyens à dégradés sont attendus sur le territoire", poursuit le laboratoire.

Une légère dégradation pourrait intervenir sur Lyon à partir de vendredi.