Pollution : Lyon va pouvoir respirer à pleins poumons ce week-end

Si la météo est marquée par de grandes amplitudes thermiques ce week-end à Lyon, la qualité de l'air sera bonne.

Samedi, les températures vont à nouveau faire le grand écart à Lyon, avec 1 degré au réveil et 16 degrés au plus chaud de la journée. Unegrande amplitude thermique associée au trafic et au chauffage favorisent la concentration de particules fines à Lyon. Néanmoins, le week-end sera aussi placé sous le signe du vent, avec des rafales jusqu'à 40 km/h samedi, 60 km/h dimanche.

Dès lors grâce à ces conditions météorologiques, la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble du territoire. Selon Atmo-Auvergne-Rhône, l'indice prévisionnel de samedi sera de 25, 29 dimanche. La semaine prochaine commencera sous la pluie, pour là encore une qualité de l'air qui va s'améliorer.