Pollution : la qualité de l'air se dégrade à Lyon ce vendredi 7 janvier

La qualité de l'air est qualifiée de dégradée ce vendredi 7 janvier à Lyon. Le taux de particules fines devrait augmenter progressivement dans la journée.

Après des journées à la qualité de l'air moyenne, voire bonne à Lyon, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste en la matière, explique que la journée de ce vendredi 7 janvier devrait être dégradée à Lyon. "Les taux de particules fines et ultra-fines devraient augmenter progressivement sur les grandes agglomérations au fil de la journée", comme à Lyon, expliquent les spécialistes.

Toutefois, pas de panique : l'arrivée de précipitations en fin de journée pourrait limiter la hausse des concentrations des polluants majoritaires (PM2.5) entre Rhône et Saône. Plus largement, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air devrait se stabiliser et rester moyenne.