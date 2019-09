Pollution : la qualité de l'air est bonne ce dimanche à Lyon

Lyon respire depuis plusieurs semaines. La qualité de l'air est bonne actuellement à Lyon.

Fin juin et fin juillet, la ville de Lyon a connu de gros épisodes de pollution. Depuis début août, l'air est meilleur sur la capitale des Gaules. Essentiellement en raison du temps et des températures. Il n'y a plus eu de canicule. Lyon peut donc respirer un peu.

Ce dimanche, l'air est vraiment bon sur Lyon. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un indice de 28 sur une échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise qualité de l'air). Un indice qui devrait être quasi le même lundi.

"Dimanche 22 et lundi 23 septembre, le temps sera plus agité avec des passages orageux et des températures en baisse. Cette perturbation devrait lessiver l'atmosphère et permettre de retrouver une bonne qualité de l'air sur toute la région", prévoit le laboratoire. Bonne nouvelle pour les Lyonnais.