Pollution : la circulation différenciée terminée à Lyon

Lyon est en alerte rouge pollution encore ce lundi. La circulation différenciée, en vigueur depuis mercredi dernier, a été maintenue ce lundi 1er juillet à Lyon et Villeurbanne. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler. Et mardi ?

Mardi, à Lyon, pour le 7e jour de suite, seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront-ils le droit de circuler à Lyon ? Lyon est toujours en alerte rouge pollution ce lundi. Avec une qualité de l’air toujours médiocre sur l’agglomération lyonnaise. Même si une amélioration est attendue mardi, après le passage d'orages très attendus, elle n’a pas été jugée suffisante par exemple à Grenoble où la ville est aussi en alerte rouge pollution et où la circulation différenciée a été maintenue mardi 2 juillet.

Finalement, la préfecture du Rhône a annoncé lundi soir que la circulation différenciée est levée mardi.

Les véhicules avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes ont le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne. Leurs conducteurs ne s’exposent plus à une amende de 68 euros (véhicules légers), voire 135 euros (poids-lourd).