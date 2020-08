Pollution : la circulation différenciée est instaurée à Lyon ce samedi 7 août

Un nouvel épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis jeudi à Lyon. La circulation différenciée est instaurée dès samedi matin à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

La circulation différenciée est instaurée dès samedi matin 5h du matin à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Il faut une vignette pour circuler à Lyon samedi

"Les véhicules autorisés à circuler au sein du périmètre ci-après sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », ou de classe 1, de classe 2 ou de classe 3", précise la Préfecture du Rhône.

Les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire sont concernées, hormis plusieurs voies, dont le boulevard périphérique Nord, la voie métropolitaine ex A7 (M7), l'autoroute A7, la voie métropolitaine ex A6 (M6) ou encore le tunnel sous Fourvière.

