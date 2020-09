Pollution : de nouvelles perturbations arrivent, une bonne qualité de l'air à Lyon toute la semaine

Les températures ont chuté ces derniers jours mais la qualité de l'air, elle, s'est considérablement améliorée à Lyon. Elle est encore bonne toute la semaine.

Les bons côtés de la chute des températures à Lyon, du temps très perturbé depuis quelques jours : l'amélioration sensible de la qualité de l'air.

Elle va être bonne toute la semaine à Lyon. "Mercredi 30 septembre, avec le retour du soleil et des conditions météorologiques moins dispersives, les niveaux d’ozone et de particules devraient légèrement augmenter. La qualité de l’air restera cependant bonne sur l’ensemble du territoire", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ca va encore s'améliorer jeudi et vendredi

Ce mercredi, l'indice prévu par le laboratoire pour la qualité de l'air à Lyon est de 33. Sur son échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise).

"Jeudi 1 et vendredi 2 octobre, l’arrivée d’une nouvelle perturbation par l’ouest et d’un vent de sud, localement fort, devraient garantir le maintien d’une bonne qualité de l’air", précise le laboratoire. Les indices prévus jeudi et vendredi à Lyon sont respectivement de 26 et 21.