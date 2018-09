Pollution, combien de cigarettes fumez-vous en respirant l'air de Lyon ?

Ce 19 septembre est la journée mondiale de la qualité de l'air. Découvrez, l'équivalent en cigarettes que vous fumez malgré vous en respirant l'air de Lyon.

Journée mondiale de la qualité de l'air, ce 19 septembre doit permettre au plus grand nombre de s'informer sur ce qu'il respire. L'application “Sh**t ! I Smoke” permet de découvrir combien de cigarettes vous fumez malgré vous via la pollution en se basant sur une formule toute simple. Selon Slate qui met en lumière cette application, ses développeurs Amaury Martiny et Marcelo Coelho se sont basés sur l'étude Berkeley Earth qui compare le nombre de particules fines respiré lorsque l'on fume une cigarette à celui qui rentre dans nos poumons lorsque l'on inhale l'air de nos villes.

Ainsi "une cigarette par jour est l'équivalent approximatif d'un niveau de PM 2.5 de 22μg/m3. Doublez ce niveau, et cela équivaut à deux cigarettes par jour". Dès lors, grâce à l'application qui récupère les données de stations contrôlant la qualité de l'air, on découvre que ce mercredi 19 septembre, en respirant, les Lyonnais place Bellecour fumeront malgré eux 1 cigarette, ceux dans le 6e arrondissement 1,6. Les jours les plus pollués, ce chiffre peut dépasser les 6 cigarettes.

En s'éloignant de Lyon, les valeurs grimpent pour ce mercredi. Ainsi à Pierre-Bénite, on fume l'équivalent de 3,5 cigarettes à cause de la pollution, 2,9 cigarettes à Vaulx-en-Velin. Enfin, par an, la moyenne européenne serait à 1,6 selon l'étude Berkeley Earth, soit 584 cigarettes. La différence, c'est que nous avons le choix d'allumer ou non une cigarette, contrairement à l'air que nous respirons.