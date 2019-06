Pollution, canicule : jeudi, la pire journée à Lyon ?

Ce jeudi 27 juin, température et concentration de pollution pourraient toucher leur niveau le plus haut à Lyon.

Si la première moitié de la semaine a pu être éprouvante pour les personnes les plus fragiles et les plus sensibles, ce jeudi 27 juin devrait être la pire journée de cette fin juin.

Selon Météo France, les températures devraient atteindre 40 degrés à l'ombre à Lyon, et cela sans tenir compte des îlots de chaleur qui peuvent entraîner des valeurs plus hautes.

Si dans la nuit de mercredi à jeudi, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à 21 degrés, dans la nuit de jeudi à vendredi, il ne devrait atteindre que 27 degrés. Ainsi, si la journée de jeudi s'annonce déjà particulièrement chaude, la nuit ne permettra pas de rafraîchir l'intérieur des maisons et appartements. Il faudra attendre mardi pour retrouver enfin des températures plus supportables.

Sur la plan de la pollution, jeudi s'annonce également comme la pire journée de la semaine. La qualité de l'air devrait encore se dégrader. Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes donne un indice de 79 pour le centre de Lyon ce 27 juin. Au sud de l’agglomération, l'indice est de 89. En dessous d'Oullins et de Saint-Fons, la valeur annoncée est de 93, pour une qualité de l'air jugée "très mauvaise".

Dans ce contexte, la circulation différenciée devrait être maintenue toute la semaine.