Grand soleil, températures estivales, l'été est presque déjà là à Lyon et dans sa région. Cependant, la qualité de l'air est dégradée dans la majeure partie d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Lundi 9 mai, les concentrations d'ozone poursuivront leur hausse en raison d'un fort ensoleillement et de températures plus hautes", annonce le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Conséquence de ce beau soleil qui dominera à Lyon, la qualité de l'air sera dégradée entre Rhône et Saône. Même constat sur la majeure partie de la région où les températures seront particulièrement estivales.

Un air dégradé... à mauvais ?

Les concentrations de particules polluantes pourraient s'intensifier au fur et à mesure de la semaine. Une corrélation avec le thermomètre qui devrait afficher 30 degrés mercredi 11 mai. Avant cela, "mardi 10 mai, les conditions estivales favoriseront la production photochimique de l'ozone et la qualité de l'air sera dégradée à localement mauvaise", conclut le laboratoire Atmo régional.

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.