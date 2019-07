Pollution à Lyon : la région lyonnaise toujours en alerte rouge

Il fait toujours aussi chaud à Lyon ce lundi. Et l’air est toujours aussi pollué. La région lyonnaise est maintenue ce lundi après-midi en alerte rouge pollution.

La qualité de l’air est toujours médiocre ce lundi à Lyon. Ce lundi , la vigilance rouge pollution est maintenue dans le Rhône. Le laboraoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un indice pour la qualité de l’air à Lyon de 75 sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise).

En conséquence, ce lundi, pour le 6e jour de suite, la circulation différenciée est maintenue à Lyon et à Villeurbanne. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne.

La qualité de l’air va s’améliorer mardi

Bonne nouvelle, la qualité de l’air devrait s’améliorer mardi après le passage des orages. "Des conditions plus ventées et des orages plus ou moins précoces dans l'après midi devraient limiter la hausse des concentrations en ozone", précise le laboratoire. Avant d’ajouter : " Mardi 2 et mercredi 3, la situation devrait suivre la même tendance avec une baisse généralisée des concentrations en ozone".